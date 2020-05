Küstentourismus: Kein FKK in Bredene, "Cabrio-Strandzonen" in Knokke und eine Entschädigungsforderung

Die Coronakrise sorgt auch beim Tourismus an der belgischen Nordseeküste für Probleme. Bisher sind die Stände tabu und nur für Anwohner zugänglich. Langsam aber soll der Tourismus wieder angekurbelt werden. Doch es gibt weiter Einschränkungen, aber auch kreative Lösungen. Die Besitzer von Zweitwohnungen an der Küste wollen endlich wieder dorthin kommen. Einer von ihnen zog vor Gericht und fordert eine Entschädigung für jeden Tag, an dem er dort nicht sein darf.