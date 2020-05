307 neue Corona-Infizierte, aber derzeit insgesamt weniger als 2.000 Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Belgien hat in den letzten 24 Stunden 60 Todesfälle verzeichnet. Das hat das föderale Forschungszentrum Sciensano an diesem Donnerstag in seinem täglichen Bulletin über die Coronavirus-Epidemie mitgeteilt. Im gleichen Zeitraum wurden 307 neue Corona-Fälle festgestellt und 81 neue Krankenhauseinweisungen registriert. 173 Personen sind aus dem Krankenhaus entlassen worden. Damit befinden sich derzeit weniger als 2.000 Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Belgien.