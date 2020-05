Der Titanwurz, die größte Blume der Welt, blüht gerade im Pflanzengarten von Meise

Der Botanische Pflanzengarten von Meise bei Brüssel ist seit einigen Tagen wieder für Besucher aus der Region geöffnet, allerdings nur bei vorher erworbenem Ticket und in einem bestimmten Zeitfenster, um die Corona-Abstandsregeln respektieren zu können. Das bedeutet, dass nicht jeder die Blüte des Titanwurz vor Ort sehen kann. Das Besondere an dieser größten Blume der Welt ist, dass sie nur 72 Stunden lang pro Jahr blüht. Und das ist jetzt gerade der Fall. Letztes Jahr blühte die 2,12 Meter hone Blume in Meise nicht… Vorteil beim Betrachten unseres Videos ist, dass man dem üblen Geruch des Titanwurz entgeht, der dem Vernehmen nach mehr als nur leicht nach faulem Fisch riecht.