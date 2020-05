Ein ‘Arbeitsrückzugsrecht‘ wegen COVID-19 gibt es in Belgien nicht, sagen mehrere Juristen

Das Netz der Brüsseler Verkehrsbetriebe MIVB war auch am Donnerstagmorgen noch gestört. Ein Teil der Belegschaft befindet sich seit Montag im "Arbeitsausstand". Sie kritisiert einen Mangel an Schutzmaßnahmen gegen das neue Coronavirus.

Es handele sich aber nicht um einen "Streik" der Brüsseler Verkehrsbetriebe. Darauf weist die MIVB hin. Denn die Gewerkschaften unterstützten diese Aktion nicht. Sie hätten das Abkommen unterzeichnet, das die schrittweise Wiederaufnahme der Verkehrsfrequenz bestätigt.

So will die MIVB anlässlich der Wiedereröffnung der Geschäfte am 11. Mai das zu normalen Zeiten angebotene Angebot in der U-Bahn auf 90% und für den Rest des Transports auf 85% erhöhen. An den Wochenenden wird erwartet, dass der Transport wie gewohnt abläuft. Ab dem 18. Mai erhofft man sich eine vollständige Erholung.

Mehrere Juristen betonen, dass die Arbeiter, die sich wegen der Gefahr im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie weigerten, zu arbeiten, nach belgischem Gesetz kein Recht auf Vergütung hätten.

Gemäß Artikel 1.2.26 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden am Arbeitsplatz kann der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz unter drei Bedingungen verlassen: im Falle einer ernsten, unmittelbaren und unvermeidbaren Gefahr. In solchen Fällen darf er oder sie "keinen Schaden erleiden und muss vor schädlichen und ungerechtfertigten Folgen geschützt werden".

"Wenn er seinen Posten verlassen kann, bedeutet das, dass der Arbeitnehmer dort war", betont Viviane Vannes, Rechtsanwältin und Rechtsprofessorin an der Université libre de Bruxelles (ULB). "Dieses Recht auf Ruhegehalt gibt es nicht in Belgien. Es ist unverantwortlich und gefährlich, dies den Arbeitern vorzugaukeln", so die Professorin.

Der Arbeitnehmer müsste beweisen, dass die Arbeitsbedingungen eine ernste, unmittelbare und unvermeidbare Gefahr darstellen: Die Beweislast liegt beim Arbeitnehmer. "Wie sollen die Busfahrer dazu in der Lage sein", so Viviane Vannes. "Ich könnte dies feststellen, wenn jemand meine Arbeit für mich macht und ich beweisen kann, dass er sich das Virus am Arbeitsplatz eingefangen hat. Das ist kompliziert", argumentiert sie.

Es müsste vielmehr nachgewiesen werden, dass das Unternehmen keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat.

Für Jacques Clesse, emeritierter Rechtsanwalt und Professor an der Universität Lüttich, ist die Analyse des Arbeitsplatzes deshalb auch die Antwort. "Reichen die Maßnahmen aus, um angesichts der Pandemie unter akzeptablen Sicherheitsbedingungen zu arbeiten?", laute die Frage.

"Ihre Argumentation macht Sinn, aber es ist nicht sicher, dass sie sich in dieser Situation befinden", sagt er.

Für Viviane Vannes stellt zudem ein Virus, das vor einigen Monaten in Belgien aufgetaucht ist, keine unmittelbare Gefahr mehr dar. Das sieht Clesse jedoch etwas anders: "Selbst wenn das Risiko schon seit einiger Zeit bekannt ist, schließe das nicht aus, dass es ernst und unmittelbar sei.“

Man muss also nuancieren. "Dieses Recht ist in Frankreich bekannt und wird in Frankreich ausgeübt, aber es ist meines Wissens das erste Mal, dass es in Belgien geltend gemacht wird." Klar sei, dass die MIVB-Fahrer ein Risiko eingingen. Wenn sie nicht nachweisen könnten, dass besagte Kriterien erfüllt seien, sei ihr Gehalt nicht garantiert.

„Das Gesetz besagt, dass die Vergütung die Gegenleistung für die geleistete Arbeit ist", erklärt Viviane Vannes, die glaubt, dass die MIVB nicht zur Zahlung eines Gehalts verurteilt werde. Theoretisch könnte das Unternehmen sogar "Streikende" bestrafen. "Doch ich glaube nicht, dass ein Gericht das akzeptieren würde", beruhigt Clesse auch noch.

Das Sozialgesetzbuch sieht überdies vor, dass die Arbeitnehmer ihre Vorgesetzten unverzüglich über die Gefahr informieren müssen. "Das bedeutet, dass der Arbeiter im Unternehmen anwesend sein muss, damit das Unternehmen die Sicherheitsbedingungen einrichten kann", so Vannes.

Die Anwältin weist noch auf eine ethische Frage hin: "Arbeitnehmer in Pflege- oder Lebensmittelgeschäften arbeiten weiterhin für das Wohl der Bürger, ohne sich auf dieses Rückzugsrecht zu berufen. Jeder kann von Covid zu jeder Zeit infiziert werden", stellt sie fest. "Diese Vorschrift gilt für Feuer oder Überschwemmung, nicht für Covid-19", schließt sie.