Innenminister rechnet nächste Woche mit Entscheidung zur Grenzöffnung

Dürfen auch wir hierzulande bald mit der Aufhebung der strengen Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen rechnen? Da Belgien hohe Corona-Zahlen hat, ist es noch nicht so offensichtlich, ob z.B. die Reisebeschränkungen nach Frankreich einfach gelockert werden können. Und auch umgekehrt gibt es Probleme, denn die Grenzregion im Norden Frankreichs ist eine der am stärksten betroffenen Regionen. Das muss also noch diskutiert werden.

Eine Entscheidung darüber, ob es von Belgien aus möglich sein wird, in die Nachbarländer Deutschland, Frankreich und in die Niederlande zu reisen, soll nächste Woche fallen. Belgiens Innenminister De Crem betonte in der VRT an diesem Donnerstagmorgen hierzu: "Mein Idealszenario ist, dass nächste Woche eine Entscheidung fällt. Und wenn sich die Grenzen öffnen, ist es nicht ausgeschlossen, dass Bedingungen gestellt werden.“