Corona-Statistik des nationalen Krisenzentrums: Abwärtstrend hält an

Zurzeit werden 380 Coronapatienten auf der Intensivstation behandelt. Das sind 27 Patienten weniger als gestern. Insgesamt befinden sich seit Donnerstag 1.862 Personen mit einer Coronavirusinfektion im Krankenhaus.

In den letzten 24 Stunden sind 356 neue Coronavirusinfektionen registriert worden. Insgesamt zählt Belgien 54.644 Coronainfizierte.

30.499 Personen (56 %) wurden in Flandern positiv getestet. 17.538 Personen (32 %) sind in der Wallonie an Corona erkrankt und 5.563 Personen (10 %) in Brüssel.