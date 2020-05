Spuren von Corona und Brexit: Mini-Europa ab Montag wieder geöffnet

Nach der Winterpause, die acht Wochen länger gedauert hat, als geplant, darf der Freizeitpark Mini-Europa in Brüssel wieder besucht werden. Nicht ohne die Gesundheitsschutzmaßnahmen infolge der Corona-Pandemie zu beachten. Aber auch der Brexit geht nicht unbemerkt an der Kulisse aus Sehenswürdigkeiten in Miniatur, die in Mini-Europa geboten werden.