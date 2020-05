Rettung von Brussels Airlines: Spitzentreffen zwischen Lufthansa und belgischer Regierung verlief positiv

Die Lufthansa will aber keine verbindlichen Zusagen machen, weder was die Verankerung auf Brussels Airport betrifft (heute 40 % des Marktanteils), noch was den Ausbau der Flotte betrifft: Brussels Airlines schwebten bereits 15 Langstreckenmaschinen ab 2023 vor, aber Lufthansa hat sich bestenfalls bereiterklärt, die acht Maschinen – nach der Sanierung – nur bis 12 ab 2024 aufzustocken.



Dass der belgische Staat Aktien erwerben könnte, scheint so gut wie ausgeschlossen. Aber dafür sollen mehr Stellen bei Brussels Airlines gerettet werden, als im Geschäftsplan vorgesehen sind.