Untersuchung ergibt: Coronavirus verursacht höchste Sterberate in Belgien seit dem Zweiten Weltkrieg

„Der Monat April 2020 war der tödlichste Monat in Belgien seit dem Zweiten Weltkrieg“, so die Schlussfolgerung einer Untersuchung der flämischen Universität VUB in Brüssel. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ ist das Coronavirus die Ursache. Besonders betroffen sind Mons, Brüssel und Hasselt. Auffallend: Die jungen Altersgruppen bleiben vom Anstieg der Sterberate verschont.