Wahl der Grünen Zakia Khattabi zur Richterin am Verfassungsgericht erneut gescheitert

Während eines ersten Wahlgangs am 17. Januar hatte die ehemalige Co-Vorsitzende der frankophonen Grünen die Zweidrittelmehrheit im Senat verpasst.

Auch an diesem 15. Mai blieb der Erfolg während des ersten Wahlgangs aus. Noch während der Abstimmung warf die Bewerberin das Handtuch und kündigte auf Facebook an, sie werde sich noch mehr als bisher im Parlament einsetzen.

Der Senat hat entschieden, nächste Woche einen neuen Aufruf an Bewerber im Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen. Diese müssen sich bis spätestens 3. Juni beworben haben. Am 12. Juni findet eine neue Abstimmung für den Posten eines französischsprachigen Richters am Verfassungsgericht statt.