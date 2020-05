Wiedereröffnung der Schulen in Flandern: in Phasen und mit Einschränkungen

Vor der Wiedereröffnung mussten die Schulleitungen alle Maßnahmen treffen, um die Hygiene- und Abstandsvorschriften im Schulalltag einhalten zu können.

Deswegen wird nur an maximal vier Tagen im ersten und zweiten Schuljahr und an zwei ganzen Tagen oder vier halben Tagen im sechsten Schuljahr unterrichtet. Die Abiturienten dürfen an zwei ganzen Tagen zum Unterricht. An den anderen Tagen erhalten die Schüler in Flandern Vorbereitungen für neuen Unterrichtsstoff.

Dass ausgerechnet die ersten und die letzten Klassen der unteren und oberen Stufen den Unterricht wieder aufnehmen, hat damit zu tun, dass die Schüler vor einer großen Wende stehen: entweder wechseln sie an die Mittelschule, an eine Hochschule oder landen auf dem Arbeitsmarkt. Die Abiturienten sollen die Gelegenheit bekommen, ihren Abschluss zu holen. Die Sekundarschulen dürfen bis Ende Juni Prüfungen abhalten, aber nur wenige Schulen haben Prüfungen geplant.