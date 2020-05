Club Brügge wird als neuer belgischer Fußballmeister bestätigt

Da die Fußballmeisterschaft in dieser Saison nicht wieder aufgenommen werden kann - der Nationale Sicherheitsrat verbot alle Sportveranstaltungen bis mindestens 31. Juli - wurde Club Brügge nun offiziell zum neuen belgischen Meister erklärt. AA Gent ist Vizemeister, mit Sporting Charleroi (3), Antwerpen FC (4) und Standard Lüttich (5) ebenfalls in den Top 5. Diese Vereine werden in der kommenden Saison in Europa spielen. Philippe Clement, der Trainer von Club Brügge, kann sich nach seinem vorherigen Erfolg mit KRC Genk (Bild unten) nun über zwei aufeinanderfolgenden Meistertitel freuen.