Sozialdemokraten beginnen wieder Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung

"Corona hat den Kontext verändert", sagte der SP.A.-Vorsitzende Rousseau. "Es gibt viele Unsicherheiten und große Bedürfnisse. Viele Menschen steht das Wasser bis an den Lippen. Wir stehen vor der großen Herausforderung, in unsere Wirtschaft zu investieren, Arbeitsplätze zu retten, in die Wohlfahrt und in das soziale Gefüge unserer Gesellschaft zu investieren. Das sind wir den Bürgern schuldig".

Am Samstagvormittag hat Paul Magnette ein großes Konjunkturprogramm im Wert von 10 Prozent des belgischen BIP vorgeschlagen. "Wir stehen hinter unseren Nachbarländern zurück, und wir sollten Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu begrenzen", unterstrich Magnette.