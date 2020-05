Ab Sonntag steigen in Belgien die Temperaturen: Donnerstag wird es 28 Grad warm

Sonntagabend ziehen erste lokale Wolkenfelder auf, aber im Laufe der Nacht wird es klar bis leicht bewölkt mit Minima von 2 bis 10 Grad.

Die neue Woche beginnt trocken und sonnig mit hohen Wolkenfeldern und nachmittags auch Bildung von Haufenschichtwolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad in Meeresnähe und 23 Grad in den Kempen. Die Wetterbedingungen ändern sich in den folgenden Tagen kaum, nur das Temperaturen steigen weiter in Richtung 25 Grad und mehr an.

Am Donnerstag könnte es in den Kempen bis zu 28 Grad warm werden, aber dann werden auch die Wolken zunehmen, mit nachts möglicherweise etwas Regen oder Gewitter von Westen her.