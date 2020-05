Naturfilm über Tiere in der Stadt: Füchse haben sich auf dem Gelände der VRT angesiedelt

Momentan wird auf dem Gelände der VRT, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunks Flanderns mit Sitz in Brüssel, ein Tier- und Naturfilm gedreht. Das Produktionshaus Hotel Hungaria arbeitet an "Unsere Natur", einer Reihe von Dokumentarfilmen über die Natur in unserem Land. Die Episode über die Tiere in der Stadt wird zum Teil im Hinterhof unseres Rundfunkhauses aufgezeichnet, weil dort zahlreiche Füchse hausen.