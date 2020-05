Tag gegen Homophobie: Riesige Regenbogenflagge auf dem gotischen Rathausplatz in Brüssel

Auf den Tag genau vor 30 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen. Aus diesem Grund wurde der 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie ausgerufen. Auch in Corona-Zeiten will Brüssel Flagge zeigen und ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und ein friedvolles Miteinander setzen.