Brussels Airlines: Direktion und Gewerkschaften verhandeln über Stellenabbau

Zum ersten Mal, seitdem Brussels Airlines am vergangenen Dienstag den neuen Geschäftsplan und die Streichung von bis zu 1000 Stellen bekanntgegeben hatte, sind die Unternehmensleitung und die Gewerkschaften am Montag zu Verhandlungen zusammengetroffen. Die in Belgien ansässige Lufthansa-Tochter hat schwer unter der Coronakrise zu leiden und muss an vielen Stellen sparen.