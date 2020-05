Märkte, Museen, Friseure, Sportklubs, Schulen … Heute beginnt Phase zwei der Lockerung

Nach Phase 1a am 4. Mai und 1b am 11. Mai treten am 18. Mai neue Lockerungen der Schutzmaßnahmen infolge der Coronakrise in Kraft. Insbesondere dürfen der Schulunterricht und der Betrieb in verschiedenen Wirtschaftssektoren wieder aufgenommen werden. Am 8. Juni soll es eine dritte Lockerungsphase geben.