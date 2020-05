Nationales Krisenzentrum: Zahl der Corona-Infizierten und -Toten weiterhin rückläufig

Insgesamt werden zurzeit 1.614 Covid-19-Patienten stationär behandelt.

Seit Sonntag wurden 28 neue Todesfälle registriert (16 Verstorbene in einem Krankenhaus, 12 in einem Seniorenheim). Am Tag zuvor waren 47 Todesfälle gezählt worden. Insgesamt sind seit dem Ausbruch der Pandemie 9.080 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, verstorben.

342 Patienten liegen gegenwärtig auf der Intensivstation (3 Patienten weniger als gestern).

Die Gesundheitsbehörden haben in den letzten 24 Stunden auch 279 neue Fälle von Coronainfektionen verzeichnet (291 Fälle am Vortag).