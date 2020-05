Elefantendame Dumbo aus dem Tierpark Plankendael ist gestorben

48 Jahre ist für asiatische Elefanten ein stolzes Alter, so eine Sprecherin des Zoos. In den vergangenen Wochen habe sie zunehmend an Sehkraft und an Gewicht verloren, so die Pfleger des Tieres. Am Morgen habe man sie im Gehege gefunden, weit ab von ihrer Gruppe, die im Elefantenhaus geschlafen habe. Dumbo kam 1974 zum Zoo von Antwerpen und später mit ihrer ganzen Rotte nach Plankendael. Hier war sie einer der ältesten Elefanten überhaupt. Unser Video zeigt Dumbo und ihre Gruppe, als es ihr noch besser ging.