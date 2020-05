Flämische Wissenschaftler stellen sich Fragen: Hat die Luftverschmutzung Einfluss auf Covid-19-Erkrankungen?

Das belgische Bundesland Flandern gehört zu den schlechten Schülern in der EU in Sachen Luftverschmutzung. Hinzu kommt noch, dass unser Land nicht weit von weiteren industriellen Hochburgen mit hoher Luftverschmutzung entfernt ist. Dazu gehören z.B. auch Nordfrankreich und das Ruhegebiet in Deutschland. Ähnlich wie Flandern ergeht es auch den Italienern in der Lombardei, eine von Covid-19 extrem heimgesuchte Region mit ebenfalls hoher Luftverschmutzung. Dass sich die Wissenschaft Fragen stellt, ob es einen Zusammenhang zwischen den hier eher hohen Sterberaten durch Covid-19 und schlechten Luftverschmutzungswerten geben kann, ist eigentlich nicht verwunderlich.

Belgien hat pro Kopf eine der höchsten Corona-Sterberaten weltweit, auch wenn hierzulande auch nicht genau bestätigte Todesfälle z.B. in Seniorenheimen mitgezählt werden. Einen solchen möglichen Zusammenhang sieht auch die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die im Hinblick auf die Zeit nach Corona den umweltverschmutzenden Autoverkehr in ihrer Metropole weiter einschränken will. Hidalgo sagte deutlich dazu: „Die Feinstaubverschmutzung sorgte für eine Beschleunigung der Ausbreitung des Coronavirus.“ Auch diese Reaktion führt dazu, dass sich Wissenschaftler aus Flandern dem Phänomen annehmen und genauer unter die Lupe nehmen wollen.