Nach dem Ende des Lockdowns boomt der Fahrradverkauf in Flandern

Manche Fahrradhändler gaben auf Anfrage von VRT NWS an, dass sie letzte Woche viermal so viele Drahtesel verkauft haben, als in der gleichen Woche im vergangenen Jahr. Einige Läden wurden so von Kunden überrannt, dass sie einen zusätzlichen „Ruhetag“ einführen müssen, um Zeit für Reparaturen für Kundenfahrräder zu haben. Traxio-Sprecher Rylant sagte zu diesem Phänomen: „Die Coronakrise hat wohl vielen die Augen geöffnet. Sie ziehen das Fahrrad jetzt eher dem öffentlichen Nahverkehr vor. Und viele Familien haben sich inzwischen wohl auch auf einen Fahrradurlaub im kommenden Sommer geeinigt. Das hat die Nachfrage weiter erhöht.“

Vielen Fahrradhändlern in Flandern ist auch aufgefallen, dass Kunden häufiger nach Mountainbikes oder nach Rennrädern für Anfänger fragen und hier sind die Lagerbestände in der Preisklasse 1.000 bis 1.500 € wohl derzeit aufgebraucht. Dies birgt zusätzliche Lieferprobleme mit sich, denn die Fahrradhersteller sind auch auf Bauteile aus Asien angewiesen, wo viele Fabriken während der Coronakrise stillgelegt werden mussten. Inzwischen wird dort wieder produziert, doch die Lieferungen sind noch irgendwo auf den Weltmeeren in Containern auf Hochseefrachtern unterwegs nach Europa… Das bedeutet für nicht wenige Kunden, dass sie wohl oder übel etwas anderes kaufen müssen oder dass sie auf die Neuheiten für 2021 warten müssen.