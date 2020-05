Bei den Flamen geht die Zustimmung zu den Coronamaßnahmen zurück

Nach wie vor genießen die Coronamaßnahmen in Belgien einen gewissen Rückhalt von Seiten der Bevölkerung. Doch so langsam zeigen sich Risse in dieser Unterstützung, zumal die Covid-19-Pandemie angesichts sinkender Zahlen in Sachen Neuinfizierungen und Sterbefällen unter Kontrolle zu sein scheint. Im belgischen Bundesland Flandern wurden die Bürger zu ihrer Haltung befragt.