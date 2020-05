Brussels Airlines: Offener Brief der Piloten mit einem Angebot, auf Gehalt verzichten zu wollen

Die Piloten der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines, eine 100 %ige Tochter der deutschen Lufthansa-Gruppe, haben in einem offenen Brief angekündigt, notfalls auf bis zu 45 % ihrer Gehälter verzichten zu wollen, um damit im Rahmen der Umstrukturierung so viele Jobs beim fliegenden Personal zu retten, wie möglich. Der offene Brief wird von allen drei Gewerkschaften in Belgien unterstützt.