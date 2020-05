Kronprinzessin Elisabeth geht an die Königliche Militärschule in Brüssel

Kronprinzessin Elisabeth hat im Herbst 2019 ihren 18. Geburtstag gefeiert und wird in den nächsten Tagen ihr Abi am United World College „Atlantik“ in Wales machen, wo sie die vergangenen beiden Schuljahre verbracht hat. Nach den Sommerferien beginnt für sie eine Art „Ernst des Lebens“, denn nach bestandenem Abitur wird sie für ein Jahr an die Königliche Militärschule in Brüssel gehen. Dort folgt sie ab Ende August einem einjährigen Kurs in Sozial- und Militärwissenschaften, genau wie ihr Vater König Philippe vor rund 40 Jahren.

Diese Ausbildung an der Militärschule erfordert „eiserne Disziplin, körperliches Training und hohe akademische Anforderungen“, so König Philippe vor anderthalb Jahren bei einem Besuch in der Brüsseler KMS. Elisabeth weiß also, was sie erwartet. Sie werde dort am Internat und während der Ausbildung so behandelt, wie alle anderen Studierenden, hieß es von Seiten des Königlichen Palastes dazu: „Damit reiht sich die Prinzessin in eine lange Tradition der Königsfamilie ein.“

