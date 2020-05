Wird Wasserknappheit die nächste Krise in Flandern?

Ostflandern verfügt schon jetzt Verbote

Im Laufe des Mittwochs wurde bekannt, dass in Teilen der Provinz Westflandern, genauer in Gegenden, in denen kleinere natürliche Wasserläufe Niedrigwasser aufweisen, das Abpumpen von Wasser durch z.B. Landwirte, untersagt wird. Das betrifft Standorte in den Gemeinden Diksmuide, Poperinge und Oostkamp. In Teilen der Provinzen Antwerpen und Limburg gelten solche Verbote bereits seit einigen Tagen.

Ostflanderns Provinzgouverneur Carl Decaluwé sagte, dass es für diesen Sommer nicht gut aussieht: „Das wird der trockenste Sommer seit ungefähr 120 Jahren. Wir leben in einer landwirtschaftlichen Provinz und die Landwirtschaft hat es gerade hier in letzter Zeit ohnehin schwer. Und jetzt das noch… Aber wir müssen tun, was zu tun ist.“

Verbot für ganz Flandern verfügt

Ab Donnerstag, Christi Himmelfahrt, ist das Abpumpen von Wasser aus in dieser Hinsicht problematischen Flüssen, Bächen und Grachten in ganz Flandern untersagt, wie die flämischen Provinzgouverneure am Mittwochnachmittag beschlossen haben. Was in Teilen der Provinz Antwerpen seit dem 8. Mai und in Teilen Westflanderns seit Mittwoch der Fall ist, wird angesichts der trockenen Wetterlage in Verbindung mit sehr niedrigen Grundwasserpegeln also auf das gesamte belgische Bundesland Flandern ausgeweitet.

Landwirten wird lediglich zugestanden, begrenzt Wasser aus natürlichen Quellen zu pumpen, um den Viehbestand zu tränken. Für Privatleute gelten noch keine Beschränkungen, z.B. für das Rasensprengen, doch es wird empfohlen, im Allgemeinen Wasser zu sparen und nicht unnötig zu verschwenden.