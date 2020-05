Flämisches Parlament bläst 25 Kerzen aus

Am heutige Himmelfahrtsdonnerstag feiert das flämische Parlament sein 25-jähriges Bestehen. Vor einem Vierteljahrhundert, am 21. Mai, fanden die ersten Direktwahlen zu diesem Parlament statt. Wie alle anderen Feiern heutzutage musste auch dieser Jahrestag aufgrund der Coronakrise angepasst werden. "Das flämische Parlament wird dieser Krise Priorität einräumen. Aber sobald die hinter uns liegt, werden wir uns die Zeit nehmen, diesen symbolischen Jahrestag mit so vielen Flamen wie möglich in angemessener Weise zu feiern", erklärte Parlamentspräsidentin, Liesbeth Homans (N-VA).