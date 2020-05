Flandern stoppt Rückverfolgung sehr umweltschädlicher Dieselfahrzeuge: "Eine absurde Situation"

Die flämische Mobilitätsministerin Lydia Peeters (Open VLD) hat beschlossen, sich an europäische Vorgaben zu halten, was die KFZ-Emissionskontrollen betrifft. Das obschon moderne Technologie verfügbar ist, um Umweltsündern das Handwerk zu legen und trotz der höheren Ambitionen, die ihr Vorgänger Ben Weyts vertrat. In der Zwischenzeit können stark umweltverschmutzende Dieselautos weiter in die Umweltzonen der Städte reinfahren.