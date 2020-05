Wasser wird knapp in elf Gemeinden der Provinz Flämisch-Brabant

‚De Watergroep‘, das größte Trinkwasserversorgungsunternehmen Flanderns, fordert die Einwohner von elf Gemeinden in Flämisch Brabant wegen drohender Trinkwasserknappheit an diesem langen Christi Himmelfahrtswochenende zu einem sehr sparsamen Wasserverbrauch. Schuld sind hieran neben der anhaltenden Trockenheit auch Wartungsarbeiten am Leitungsnetz.