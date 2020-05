"Alle wollen ihre Leggings": Doppelt so viele Bestellungen nach Foto von Prinzessin Elisabeth

Am Mittwoch war Prinzessin Elisabeth auf den Titelseiten aller belgischen Zeitungen zu sehen, weil sie ankündigt hatte, sie werde eine einjährige Militärausbildung beginnen. Für die Textilfirma Liebaert aus Deinze hatte das unschuldige Foto, mit dem die Meldung illustriert wurde, weitreichende Konsequenzen. Das Outfit der Prinzessin stammt aus ihrer Bekleidungslinie Recto Verso, und das haben viele Leute bemerkt, was zu doppelt so vielen Aufträgen für das Unternehmen führte.