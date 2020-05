Kindergärten in Flandern ab dem 2. Juni wieder geöffnet, mehr Schüler in Primar- und Sekundarschulen 

Nach einem langen Gespräch einigten sich Minister Weyts und die Sozialpartner auf folgendes: Beispielsweise empfehlen sie, dass die Kindergarten ab dem 2. Juni wieder vollständig geöffnet werden sollten und es ist beabsichtigt, den Schülern zu ermöglichen, mindestens die Hälfte ihrer Unterrichtszeit in der Grundschule zu verbringen. Die Schulen müssen selbst klären, wie sie dies möglich machen.

Es wird keine Entfernungsregeln für Vorschulkinder geben. In der Primar- und Sekundarschulbildung wird die 1,5-Meter-Distanz jedoch die Regel bleiben.

Ab dem 2. Juni dürfen Schüler des zweiten und vierten Jahrgangs der Sekundarstufe den Unterricht in der Schule wieder aufnehmen, so die Empfehlung. Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule an maximal 2 ganzen oder 4 halben Tagen pro Woche. Es ist beabsichtigt, im ersten, dritten und fünften Schuljahr mindestens einen weiteren Tag in der Schule zu verbringen.