Egbert Lachaert wird mit großem Vorsprung neuer Parteivorsitzender der flämischen Liberalen

"Der Liberalismus lebt in einer schwierigen Zeit, mit populistischen Stimmen, in der unsere nuancenreiche Botschaft nicht einfach zu vermitteln ist. In solch schwierigen Zeiten hat Gwendolyn Rutten als Vorsitzende hervorragende Arbeit geleistet", warf Lachaert seiner Vorgängerin eine Blume zu. Er gratulierte auch seinen Gegenkandidaten und dankte ihnen.

"Ich freue mich darauf, mit der neuen Parteiführung hart an einem neuen liberalen Kapitel in Flandern zu arbeiten, mit einem Parteinamen, über den wir noch lange sprechen werden (Lachaert hatte vorgeschlagen seiner Partei einen neuen Namen zu geben, Anm. d. Red.), und mit unserem gepfefferten Inhalt". Lachaert kündigte auch eine Reihe von Parteitagen für den Herbst an, auf denen unter anderem die Struktur der Open VLD diskutiert werden soll.

"Die Mitglieder haben entschieden, die Demokratie hat sich klar ausgesprochen", gab Bart Tommelein seine Niederlage zu. "Ich hoffe, Egbert, dass Sie auch die Vorschläge Ihrer Gegenkandidaten berücksichtigen werden. Und dass Sie dafür sorgen, dass wir einen breiten Volksliberalismus entwickeln, der so viele Antworten wie möglich auf die Herausforderungen gibt, vor denen die Menschen stehen“.

Auch Els Ampe wünschte Lachaert viel Glück. "Ich werde weiter für die Basis kämpfen, und ich hoffe, dass unsere Partei mehr als je zuvor wachsen wird". Stefaan Nuytten sah vor allem Ähnlichkeiten zwischen den vier Kandidaten: "Ich bin überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, ein neues liberales Programm mit Blick auf den Neuanfang zu schreiben, der nach der Coronakrise nötig sein wird“.

In den sozialen Medien erhält Lachaert bereits Glückwünsche, auch von anderen Parteivorsitzenden.