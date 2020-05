Kein Trinkwasser in Overijse: "Der Wasserverbrauch hat sich verdoppelt, also gibt es Probleme"

Der Trinkwasserversorger hat in vergangene Nacht versucht, die Wasserressourcen so gut wie möglich wieder aufzufüllen. "Es ist nicht sicher, dass die Probleme am heutigen Freitag endgültig gelöst sind. Wir haben versucht, die Wasservorräte wieder aufzufüllen, sind aber nicht an der normalen Kapazität. Die Botschaft bleibt also bestehen: Gehen Sie weiterhin sparsam mit Wasser um und fangen Sie jetzt auf keinen Fall an, Ihren Garten zu bewässern oder Ihre Swimmingpools zu füllen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass alle noch Wasser aus dem Wasserhahn bekommen". Die Feuerwehr bittet auch darum, so wenig Leitungswasser wie möglich zu verwenden. "Wegen des Wassermangels befürchtet die Feuerwehr, dass sie in Schwierigkeiten gerät, wenn irgendwo ein Brand ausbricht", warnt die Bürgermeisterin abschließend.