Sind wir ab Mitte Juni wieder innerhalb Europas unterwegs? Außenminister Goffin hofft es

„Noch ist es etwas zu früh und ich würde lieber mit mehr Sicherheit sagen können, dass die Belgier diesen Sommer wieder verreisen können", erklärt der französischsprachige Liberale Philippe Goffin. "Es ist der Nationale Sicherheitsrat, der entscheidet. Aber es stimmt, dass wir uns in einer Vorbereitungsphase befinden, die zu einem "Go" führen sollte. Ich hoffe, dass es möglich sein wird. Wir arbeiten auch in Absprache mit unseren europäischen Nachbarn".