Tageszahlen des Nationalen Krisenzentrums: Weniger Krankenhauseinweisungen und Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden 56 Menschen mit einer Coronainfektion ins Krankenhaus eingeliefert, 26 Menschen sind verstorben: Der allgemeine Abwärtstrend setzt sich also fort. Wie jeden Tag veröffentlicht das Nationale Krisenzentrum einen Statusbericht über die Coronastatistik in Belgien. Die Zahlen geben den Stand von Donnerstag, den 21. Mai, wieder. Dies sind die wichtigsten Daten: