34 neue Krankenhauseinweisungen: das ist die niedrigste Zahl seit langer Zeit

Es wurden 299 neue Coronainfektionen in den letzten 24 Stunden gemeldet. Davon leben 213 in Flandern, 66 in Wallonien und 20 in Brüssel. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in Belgien liegt damit jetzt bei 56.810.

In den letzten 24 Stunden wurden 11.378 Tests durchgeführt, so dass sich die Gesamtzahl auf 768.706 beläuft.

Die vom Krisenzentrum am Freitag veröffentlichten Zahlen zeigten bereits, dass die Reproduktionszahl des Virus, also das Ausmaß, in dem Kranke einen anderen Menschen infizieren, zwischen dem 14. und 20. Mai 0,86 betrug.