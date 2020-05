Corona-Spucker in Antwerpen und Mechelen verhaftet

In Antwerpen und Mechelen wurden jeweils ein Mann und eine Frau nach einem Spuckvorfall am Donnerstagabend festgenommen. Die beiden wurden am Freitag vor den Untersuchungsrichter geführt und danach verhaftet. In den vergangenen zwei Monaten wurden Dutzende von Menschen verhaftet, weil sie während der Coronarpandemie Rettungsdienste oder Zivilisten anspuckten, -husteten oder -niesten.