Flugzeug mit Flugverbot über Europa flog trotzdem Zaventem an

Ein Flugzeug, das auf der Schwarzen Liste der Europäischen Union steht und deshalb mit einem Flugverbot im EU-Luftraum belegt ist, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Brüsseler Flughafen gelandet. Das teilte der Direktor des Ombudsmanndienstes des Flughafens, Philippe Touwaide, an diesem Samstag mit. Es handelt sich um eine Boeing 767-300 der Fluggesellschaft Ceiba Intercontinental aus Äquatorialguinea. Eine Beschwerde wurde an den Bundesverkehrsminister François Bellot weitergeleitet