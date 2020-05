Gewalt gegen Polizisten in Anderlecht: zweiter Verdächtiger verhaftet

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft eröffnete am Donnerstag eine Untersuchung über Personen, die Gewalt angewendet haben, um eine Verhaftung zu verhindern. Auf den von der Gewerkschaft ausgestrahlten Bildern sehen wir, wie Agenten bei einer Intervention in Anderlecht umzingelt werden, während sie versuchen, einen Mann am Boden zu halten. Die umstehenden Personen versuchen, den Mann am Boden zu befreien und die Polizisten zu schlagen.