Wären heute Wahlen, würden extreme flämische Parteien an Boden gewinnen

Vier andere Parteien wären laut dieser Studie ungefähr gleich groß: CD&V (flämischen Christdemokraten, 11,9%) , Open VLD (flämischen Liberalen, 11,6%), Groen (flämische Grüne, 11,1%) und SP.A (flämische Sozialisten, 11,0%). Und das bedeutet eine leichte Zunahme für die Grünen und die SP.A im Vergleich zu 2019 und ein Verlust für die CD&V und die Open VLD. Die flämische Arbeiterpartei PVDA würde mit 8,2 % die letzten Wahlen um fast 3 Prozentpunkte übertreffen.

Die Schlussfolgerung ist, dass, wären heute Wahlen, die Parteien am Rande der politischen Landschaft gewinnen würden. Die Parteien in der politischen Mitte würden an Boden verlieren.

Und auch auf die Frage, durch welchen Politiker fühlen Sie sich derzeit am besten vertreten, antwortet 45% der Befragten: „durch keinen einzigen Politiker“! Diese Tatsache knüpft an die Beobachtung an, dass das Thema der politischen Krise von vielen Flamen spontan zum wichtigsten Problem in diesem Land erklärt wird.

Die übrigen Flamen fühlen sich in erster Linie vertreten durch Bart De Wever (N-VA), vor Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Danach folgen Alexander De Croo (Open VLD), Conner Rousseau (SP.A), Peter Mertens (PVDA) und Jan Jambon (N-VA).