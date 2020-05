Werden wir bald alle Viren aus unserem Körper "herausschneiden"?

Am 26. November 2018 erschien auf YouTube ein Video, in dem der chinesische Wissenschaftler He Jiankui erklärt, dass er gerade an der Geburt der ersten Babys auf der Welt beteiligt war, deren Gene verändert wurden. Mit Hilfe der CRISPR-Technik veränderte Jiankui ihre DNA, die Bausteine ihrer späteren Körper. Auf diese Weise machte er sie immun gegen das HIV-Virus. Aber hatte er Erfolg? Und können wir uns auch gegen andere Viren wie das Coronavirus immun machen?