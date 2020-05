CD&V-Präsident Coens will so schnell wie möglich Bundesregierung: auch ohne N-VA? "Wer mitmachen will, macht mit!"

Die Parteien sind sich mehr denn je bewusst, dass sie so schnell wie möglich eine Bundesregierung bilden müssen. Das sagte der CD&V-Vorsitzende Joachim Coens in der VRT-Polittalksendung "De zevende dag" an diesem Sonntag. Ob die N-VA in dieser Bundesregierung sitzen sollte, lässt Coens offen. "Wer mitmachen möchte, macht mit, aber wir müssen vorankommen."