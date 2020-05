Hotel- und Gaststättengewerbe will Klarheit für Wiedereröffnung

Mit der Wiedereröffnung des niederländischen Gastgewerbes am 1. Juni nimmt auch der Druck in Flandern zu. Horeca Vlaanderen besteht auf Klarheit für die mehr als 60.000 Unternehmer im Hotel- und Gaststättengewerbe. "Es muss wirklich diese Woche sein", sagt CEO Matthias De Caluwe in "De Zondag". "Wenn wir nichts tun, werden mehr als 20.000 Arbeitsplätze verloren gehen."