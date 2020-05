In den letzten 24 Stunden: 48 neue Krankenhauseinweisungen und 43 Todesfälle aufgrund von Covid-19

Insgesamt liegen derzeit 1.324 Patienten in Krankenhäusern in Belgien. Die Intensivstationen haben insgesamt 256 Patienten aufgenommen, ein weiterer Rückgang um 3 Patienten in den letzten 24 Stunden.

Außerdem gab es 43 neue Todesfälle, so dass sich die Gesamtzahl nun auf 9.280 beläuft. Von diesen 43 Personen starben 22 in einem Krankenhaus und 18 in einem Pflegeheim.

Ferner wurden 282 neue Infektionsfälle gemeldet. Von diesen leben 193 in Flandern, 65 in Wallonien und 24 in Brüssel.