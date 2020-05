Belgiens Innenminister: "Familienbesuch in Nachbarländern könnte früher möglich werden"

Auf dem Privatsender VTM sagte Innenminister De Crem, dass die Grenzkontrollen nicht vor dem 8. Juni aufgehoben würden. Doch wahrscheinlich sei, so der Christdemokrat, dass Familienbesuche außerhalb der Landesgrenzen schon früher wieder möglich würden.

Dabei müsse man auch die Situation in den Nachbarländern berücksichtigen, die sich intern von Region zu Region unterscheiden könne. Doch für De Crem müsse eine Entscheidung fallen, die für alle zur gleichen Zeit die gleiche ist.

Er glaubt auch, dass es im Falle eines zweiten Ausbruchs des Coronavirus keine Rückkehr zu den Sperrmaßnahmen geben wird. Die erste Reihe von Maßnahmen habe dazu geführt, dass wir uns in der Gesundheitssituation befänden, in der wir heute seien, so De Crem. Er betonte auch, dass wir solche Situationen wie in Spanien oder Italien nicht erlebt hätten. So seien die verfügbaren Krankenhausbetten jederzeit unter Kontrolle geblieben.