Sechster Jahrestag des Anschlags auf das Jüdische Museum von Belgien

Die Gedenkveranstaltung fand im Hof des Jüdischen Museums von Belgien statt, wo auch die Tafel zum Gedenken an die vier Opfer des Anschlags hängt. Etwa zehn Personen nahmen an der Zeremonie teil. Philippe Blondin, der Vorsitzende des Museums, ergriff als Erster das Wort. Er sprach über die pädagogische Rolle des Jüdischen Museums, ein Ort, an dem kein Thema und keine Diskussion vermieden würde und an dem die Schülerinnen und Schüler frei seien, Fragen zu stellen.