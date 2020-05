Sehr ruhiges Himmelfahrtswochenende an der Küste

Auch in Blankenberge war es sehr ruhig. Am Donnerstag wurden einige Leute aus Wallonien am Bahnhof angehalten, weil sie einen Tag am Strand verbringen wollten, aber ansonsten war es sehr ruhig. Wegen des starken Windes kamen Strandspaziergänge nicht in Frage, und auch die Einkaufsstraßen waren nicht überfüllt. Das Gleiche gilt für die Polizeizonen Ostende und Damme/Knokke-Heist: sehr ruhig, wenig Leute und es wurden kaum Bußgelder ausgestellt.