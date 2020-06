250 neue Covid-19-Fälle, 27 Krankenhauseinweisungen: Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch, aber  rückläufige Tendenz

In den letzten 24 Stunden wurden in Belgien 250 neue bestätigte Covid-19-Fälle registriert. In den Krankenhäusern wurden 27 Neuaufnahmen und 32 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen ist immer noch hoch, doch insgesamt zeigt sich eine rückläufige Tendenz. Die Coronamassnahmen werden weiter gelockert.