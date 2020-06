Belgiens Haushalt steuert auf ein Defizit von 46 Milliarden Euro zu

"Die Regierung spielt ihre Rolle als Stoßdämpfer, aber irgendwann wird die Rechnung bezahlt werden müssen", heißt es. Dennoch findet BNP Paribas Fortis, dass die belgische Haushaltspolitik zum gegenwärtigen Zeitpunkt verteidigt werden könne. "Die Tatsache, dass sich praktisch alle anderen europäischen Länder in der gleichen Situation befinden, bedeutet, dass sich die Geldpolitik der EZB und die Haushaltsdisziplin des europäischen Kontrollorgans permanent daran anpassen müssen. So schlecht schneidet unser Land also nicht ab."