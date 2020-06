De Wever hält belgische Regierungskoalition ohne Mehrheit in Flandern für undenkbar

In einer Zeit, in der Belgien vor einer beispiellosen Wirtschaftskrise steht, sei es "völlig undenkbar, dass eine Vivaldi-Koalition ohne eine Mehrheit in Flandern gebildet werden könnte", sagte Bart De Wever an diesem Montagmorgen in der Morgensendung des VRT-Radios 1. Er reagierte damit u.a. auf indirekte Andeutungen des Vorsitzenden der flämischen Christdemokraten, Joachim Coens, zu einer Regierungsbildung möglicherweise ohne die N-VA, die größte Partei in Flandern.